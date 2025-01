António Costa promete "apoio constante" a Zelensky e quer que insista na adesão à UE

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, prometeu hoje ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o "apoio constante" de toda a União Europeia (UE) e insistiu no progresso no processo de adesão ao bloco comunitário.