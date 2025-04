"A ação climática multilateral é mais urgente do que nunca e continua a ser a prioridade, apesar das múltiplas crises", escreveu António Costa nas redes sociais.

O presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro de Portugal considerou que uma transição climática "verdadeiramente justa" pode "desbloquear grandes oportunidades para empregos, uma economia próspera e competitiva e um futuro benéfico para todos".

A publicação nas redes sociais surgiu no seguimento de uma reunião por videoconferência com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do Presidente do Brasil, Lula da Silva, para preparar a cimeira climática COP30, que vai decorrer em novembro deste ano na cidade brasileira de Belém.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também participou na reunião virtual.

