Vindo de Bruxelas, onde participou no seu último Conselho Europeu após oito anos como chefe do Governo português, Costa estará em Paris hoje à tarde para visitar a exposição "Portugal: 25 Avril 1974, enfin la Liberté!", patente no edifício sede da Câmara Municipal de Paris.

De seguida, o líder do executivo irá assistir ao concerto franco-português, também comemorativo da Revolução dos Cravos, pela Orquestra Parisiense Centenária "Colonne", dirigida pelo maestro Cesário Costa.

No sábado, António Costa tem o seu último ato oficial no estrangeiro, como primeiro-ministro, ao presidir à cerimónia de imposição das insígnias da Ordem do Mérito a Emmanuel Demarcy-Mota e a Victoire di Rosa na embaixada de Portugal em França.

A distinção é justificada pelo "notável trabalho na Temporada Cultural Cruzada Portugal-França 2022" desenvolvido por Emmanuel Demarcy-Mota e Victoire di Rosa.

António Costa não tem previsto qualquer encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, com que se reuniu de forma regular durante o seu mandato, uma vez que esteve com ele e com os outros parceiros europeus no âmbito do seu último Conselho Europeu, em Bruxelas.

