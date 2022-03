"É um trabalho muito emocionante de recuperação deste património riquíssimo da Cidade Velha e que é uma das marcas daquilo que nos uniu ao longo de tantos séculos", reconheceu António Costa, em declarações aos jornalistas.

O primeiro-ministro iniciou hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde e visitou ao final da tarde a igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro da Cidade Velha, localidade próxima da cidade da Praia que está classificada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Património da Humanidade desde 10 de maio de 2009.

A igreja de Nossa Senhora do Rosário é considerada o mais antigo edifício histórico da Cidade Velha que se mantém intacto e integra uma capela gótica, recuperada com o apoio da Cooperação Portuguesa.

"É uma herança construída por todos e é uma herança que hoje é património comum da Humanidade e que Cabo Verde tão bem tem sabido valorizar, e que é um grande fator de valorização de todo este território e da nossa história comum", destacou António Costa, sobre a reabilitação e preservação da Cidade Velha.

Desde 26 de junho de 2009 que a Cidade Velha é também uma das Sete Maravilhas do Mundo de origem portuguesa.

Construída em 1495, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, no concelho de Ribeira Grande de Santiago (Cidade Velha), onde pregou o padre António Vieira e por onde terão passado Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, integra um dos raros exemplos da arquitetura gótica na África subsaariana, possuindo características típicas da arquitetura quinhentista.

Foi construída no local onde existia uma pequena capela gótica, fazendo esta parte da estrutura atual, com influência manuelina, com arco quebrado, ladeado por duas gárgulas, e cobertura em abóbada de nervuras com fechos policromos, segundo a descrição disponibilizada pelo executivo cabo-verdiano.

Arqueólogos do Instituto do Património Cultural (IPC) de Cabo Verde realizaram uma intervenção de urgência na capela gótica daquela igreja, depois de descobertas imagens de santos durante uma escavação, trabalhos financiados pelo Instituto Camões, de Portugal.

Os governos de Portugal e de Cabo Verde assinam na segunda-feira, na Praia, no final da VI Cimeira entre os dois países, o Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026, que vai envolver cerca de 95 milhões de euros.

Este programa será assinado no segundo e último dia de visita do primeiro-ministro português a Cabo Verde. Durante a manhã o governante visita ainda a Escola Portuguesa, na Praia, depois de ser recebido pelo Presidente da República, José Maria Neves.

PVJ // RC

Lusa/Fim