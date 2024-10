"Decidimos atribuir este prémio ao primeiro-ministro António Luís Santos da Costa, pelo seu trabalho de uma vida e pela consistência com que manteve, no seu papel de líder político, um comprometimento para com a paz e a promoção dos países em desenvolvimento", anunciou Michel Camdessus, vice-presidente do júri e antigo diretor administrativo do Fundo Monetário Internacional.

O anúncio foi divulgado em comunicado pela Unesco, a agência das Nações Unidas que promove a paz e a segurança através da cooperação internacional na educação, arte, ciência e cultura, com sede em Paris.

