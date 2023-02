Num vídeo publicado na rede social Twitter, António Costa assinala a invasão da Ucrânia, há um ano, dizendo que a Rússia tem conduzido "uma guerra bárbara, cruel", sublinhando: "Faz também um ano que o povo ucraniano se levantou e, com uma coragem extraordinária e um exemplo de determinação e patriotismo, se tem batido pela liberdade da sua pátria e pela defesa do direito internacional".

No vídeo, António Costa acrescenta ainda: "Todos temos de estar juntos e continuar juntos no apoio à Ucrânia".

A publicação surge horas depois de o primeiro-ministro ter divulgado, ao final da tarde de quinta-feira, igualmente no Twitter, uma mensagem em que considera que, um ano após o início da guerra na Ucrânia, a Europa está "mais unida do que nunca" no apoio a Kiev e continuará a defender uma paz que garanta a integridade territorial do país.

"Um ano depois da invasão russa, a Europa está mais unida que nunca no apoio militar, político, financeiro e humanitário ao povo ucraniano", lê-se na mensagem, em que o primeiro-ministro juntou uma declaração dos membros do Conselho Europeu relativa à guerra na Ucrânia.

Segundo o chefe do executivo, a Europa "assim continuará, em conjunto com os seus parceiros internacionais, na defesa do direito internacional e de um caminho para uma paz que garanta a soberania e a integridade territorial da Ucrânia".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, pelo menos 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

