"Além das linhas de crédito disponibilizadas no Soyo, foram agora aprovadas pelo Ministério das Finanças duas outras, uma para a circular do Lubango e outra para a infraestrutura Muxima", anunciou António Costa, após um encontro bilateral com o Presidente angolano, João Lourenço.

Os dois líderes marcaram presença durante a tarde na Cimeira para o Financiamento das Economias Africanas, organizada por Emmanuel Macron, em Paris, e encontraram-se bilateralmente no final da reunião.

"Todas as questões de crédito que estavam pendentes com Angola estão neste momento ultrapassadas e em condições de os investimentos poderem avançar", garantiu António Costa, sem avançar as quantias disponibilizadas nestas linhas de crédito.

A reunião com João Lourenço foi curta, com o Presidente angolano a preferir não se pronunciar aos jornalistas no final do encontro.

Quanto às conclusões da cimeira, o primeiro-ministro considerou que "excedeu as expectativas que todos tinham".

"Esta conferência centrou-se na procura de soluções concretas, reunindo líderes africanos e europeus [...]. Estivemos todos a trabalhar em conjunto para juntar os diferentes mecanismos de financiamento que cada um tem para dar um impulso forte ao desenvolvimento africano", declarou António Costa, revelando que não se espantaria se os apoios se elevassem a 100 mil milhões de euros.

Além do encontro bilateral com João Lourenço, António Costa encontrou-se em Paris com os Presidentes Filipe Nyusi, de Moçambique, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, do Egito, Kaïs Saïed, da Tunísia, e ainda Paul Kagame, do Ruanda.

