A informação é noticiada pela Efe, que cita a confirmação pela comitiva de Hollande à rádio France Info.

Hollande deverá falar à comunicação social nas próximas horas.

Na quinta-feira, o antigo chefe de Estado apoiou de forma plena a criação de uma nova Frente Popular, uma aliança de vários partidos da esquerda francesa, insistindo que era preciso ir "além das divergências" perante o risco de um executivo liderado pela extrema-direita.

Hollande pediu uma coligação de esquerda que defenda "uma orientação europeia, a presença de França" na NATO e o reconhecimento dos ataques do Hamas em Israel, em 07 de outubro de 2023, como terrorista.

Esta foi, de acordo com a Efe, uma forma de se distanciar do partido França Insubmissa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, com que mantém profundas divergências.

Os partidos de esquerda franceses, Partido Socialista, o ecologista EELV, França Insubmissa e Partido Comunista Francês, anunciaram na quinta-feira que tinham alcançado um acordo final para criar a Nova Frente Popular face às eleições legislativas antecipadas.

A data das eleições também foi criticada pelo ex-Presidente, que criticou o seu sucessor, Emmanuel Macron, por as ter convocado "no pior momento e nas piores circunstâncias".

As eleições vão realizar-se em duas voltas, a 30 de junho e 07 de julho e foram convocadas por Macron na noite de domingo, depois da vitória destacada do partido de extrema-direita União Nacional (RN, sigla em francês) nas eleições europeias no domingo.

