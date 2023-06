"É o senhor José Mário Vaz designado membro do Conselho de Estado", refere o decreto.

José Mário Vaz foi chefe de Estado da Guiné-Bissau entre 2014 e 2020, tendo sido substituído do cargo pelo atual Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

Segundo a Constituição da Guiné-Bissau, são membros do Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente guineense, o presidente do parlamento, o primeiro-ministro, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o representante de cada um dos partidos políticos com assento parlamentar e cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado.

