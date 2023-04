"Em nome dos combatentes presentes e não presentes [...] exigimos que Ossufo Momade se demita das funções de presidente da Renamo", declarou Timosse Maquinze, em conferência de imprensa no sábado na cidade da Beira, no centro de Moçambique.

Segundo Timosse Maquinze, o presidente do maior partido da oposição moçambicana tem violado "sistematicamente" os estatutos da Renamo e, por isso, é necessário que se convoque um congresso extraordinário para nomear um novo líder, de forma pacífica.

"Comprovada a incapacidade do presidente Ossufo Momade de liderar a Renamo, exigimos que o presidente do conselho nacional convoque com urgência um congresso extraordinário para que, de uma forma pacífica, a Renamo encontre uma liderança que corresponda aos anseios dos membros do partido", referiu Timosse Maquinze.

Maquinze acusa ainda Ossufo Momade de criar um grupo para perseguir e expulsar membros sem razões plausíveis na base central do braço armado do partido na serra da Gorongosa (centro), bem como de cortar os subsídios de muitos membros e funcionários.

"Ossufo Momade criou o grupo de esquadrões de morte para incutir medo nos membros dentro do partido", referiu o líder de guerrilha, que promete recorrer à comunidade internacional caso Ossufo Momade se recuse a abandonar a liderança, como forma de garantir que o processo decorra de forma pacífica.

"Nós vamos pedir ajuda a comunidade internacional para o aconselhar a deixar o poder, porque nós não somos pela guerra, mas sim pela paz", frisou.

O porta-voz da Renamo, José Manteigas, adiantou que o partido está surpreso com as declarações do antigo líder de guerrilha, referindo que Maquinze foi uma das "presenças notáveis" no congresso que elegeu Ossufo Momade.

"O pronunciamento do general Maquinze surpreende-nos porque ele é uma das figuras que temos no nosso seio e cuja voz é sempre ouvida", disse Manteigas, citado hoje pela Rádio Moçambique.

Estas posições sobre Timosse Maquinze ocorrem quando falta apenas uma base da antiga guerrilha da Renamo por encerrar, no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) previsto no acordo de paz assinado com o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), o terceiro entendimento entre as partes, todos assinados na sequência de ciclos de violência.

Esta é a segunda vez que um influente membro do braço armado do maior partido de oposição no centro de Moçambique pede a saída de Ossufo Momade desde a sua eleição, em 2019, após a morte, em 2018, do histórico líder Afonso Dhlakama.

Meses após a eleição de Ossufo Momade, Mariano Nhongo, também outro influente líder da guerrilha do partido, criou a autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo dissidente da principal força política de oposição que exigia a saída de Ossufo Momade.

Mariano Nhongo viria a ser abatido numa mata do distrito de Cheringoma, província de Sofala, centro do país, durante uma troca de tiros com uma patrulha policial, após meses de ofensivas das forças governamentais visando travar os ataques armados do seu grupo, responsável pela morte de mais de 30 pessoas em estradas e povoações das províncias de Manica e Sofala, segundo as autoridades.

