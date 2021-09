"Eram sessões dirigidas na altura pelo então ministro da Defesa Nacional, que é o atual Presidente da República e comandante-chefe. Então ele é que pode vir explicar com detalhe", declarou Leão, 63 anos, arguido no caso das chamadas 'dívidas ocultas'.

O antigo diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE) afirmou que Filipe Nyusi coordenava as reuniões do Comando Operativo das Forças de Defesa e Segurança que debatiam o projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva, que a justiça considera que alimentaram o pagamento de subornos.

"Houve recomendação unânime de que era preciso apetrechar as FDS [Forças de Defesa e Segurança]" e "cada um no seu setor ia fazer o seu TPC [trabalho de casa] para o desempenho do seu papel na proteção costeira", declarou Gregório Leão.

Já como chefe de Estado, prosseguiu, Filipe Nyusi terá apontado a Proindicus, uma das empresas estatais beneficiárias do dinheiro das 'dívidas ocultas', como parte da solução para as ameaças à segurança da costa moçambicana.

"Eu fiquei confortável", disse, considerando "que não havia problemas com a Proindicus".

"É uma empresa viável, já temos os meios para a proteção da nossa costa. Para mim, não havia problema nenhum com a Proindicus", declarou.

O antigo diretor do SISE remeteu ao antigo diretor da Inteligência Económica do SISE e presidente das três empresas beneficiárias do dinheiro das 'dívidas ocultas' António Carlos do Rosário respostas sobre as três firmas.

O antigo diretor do SISE escusou-se também a responder a várias perguntas, justificando-se com o caráter "classificado" das informações na sua posse.

A audição de Gregório Leão foi marcada por momentos de forte tensão, principalmente com o Ministério Público, tendo o arguido exigido que fosse tratado com respeito, acusando a equipa da acusação de lhe levantar a voz.

A audição do antigo diretor do SISE, que ocupou o cargo ao longo de 12 anos, vai prosseguir na terça-feira, sendo o penúltimo arguido a ser ouvido.

António Carlos do Rosário será o último arguido a ser interrogado no julgamento do processo principal das 'dívidas ocultas', estando a sua comparência no tribunal marcada para quinta e sexta-feira.

A justiça moçambicana acusa os 19 arguidos do processo principal das 'dívidas ocultas' de se terem associado em "quadrilha" e delapidado o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares (2,28 mil milhões de euros) - valor apontado pela procuradoria e superior aos 2,2 milhões de dólares até agora conhecidos no caso - angariados junto de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo Governo.

As 'dívidas ocultas' foram contraídas entre 2013 e 2014 junto das filiais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado pelo Presidente da República à época, Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.

PMA // LFS

Lusa/Fim