"O que nós queríamos era transferir tecnologia [de equipamentos de proteção costeira], não era meramente comprar meios", afirmou.

Rosário falava como arguido, quando era interrogado pelo Ministério Público no julgamento do processo principal das dívidas ocultas.

O Grupo Privinvest, com sede em Abu Dhabi, foi escolhido para a implementação do projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva porque aceitou vender barcos e equipamento, fazer transferência de tecnologia e montagem de estaleiros navais, disse o antigo diretor da Inteligência Económica dos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE).

"Moçambique estaria a ombrear com os 'big players`'[grandes atores] na indústria naval. Um ano era suficiente para recuperar o investimento e operar no lucro", declarou.

António Carlos do Rosário afirmou que ouviu falar de Iskandar Safa, dono do Grupo Privinvest, entre 2002 e 2003, durante encontros em Abu Dhabi com os serviços secretos dos Emiratos Árabes Unidos (EAU) e através de pesquisas.

Nessas diligências, o arguido afirmou que manifestou interesse em contactar Safa para uma colaboração com o Estado moçambicano na área de proteção costeira.

Os contactos não avançaram na altura, porque o empresário e a Privinvest não se manifestaram durante vários anos, acrescentou.

António Carlos do Rosário tomou conhecimento, entre 2010 e 2011, que o Grupo Privinvest estava interessado em cooperar com Moçambique, o que culminou com encontros com Jean Boustani, representante da empresa e acusado pela justiça moçambicana de ter ordenado o pagamento de subornos do dinheiro das dívidas ocultas.

O arguido avançou que realizou visitas aos estaleiros daquele grupo na Alemanha e em Abu Dhabi para se certificar das capacidades da companhia no setor naval.

Rosário referiu que o sequestro de um barco de pesca por piratas somalis ao largo da costa moçambicana em dezembro de 2010 intensificou as preocupações das autoridades moçambicanas em relação à segurança marítima do país.

O incidente aconteceu numa altura em que eram anunciadas as primeiras descobertas de grandes reservas de gás natural na bacia do Rovuma, recordou.

"Depois do ataque [de dezembro de 2010] mudámos as prioridades, porque era o momento de arregaçar as mangas e correr, porque fomos apanhados de surpresa, significa que estamos frágeis", afirmou.

Para o SISE, era um assalto e ataque à integridade territorial e à soberania de Moçambique, não apenas um ato de pirataria.

As ameaças à Zona Económica Exclusiva levaram o Governo a mandatar o SISE para a elaboração de estudos visando a identificação de soluções, observou o antigo diretor da Inteligência Económica da secreta.

"Depois da decisão de que tínhamos de encontrar soluções, criou-se uma equipa técnica da qual eu fui o chefe", frisou.

Questionado pelo Ministério Público sobre o paradeiro dos estudos sobre a proteção da Zona Económica Exclusiva, uma vez que não foram anexados aos autos, António Carlos do Rosário disse que os documentos são propriedade do SISE.

Cabe ao SISE, continuou, decidir se pode ou não ceder os referidos estudos, tendo em conta o caráter "classificado" de matérias geridas pelos serviços secretos.

António Carlos do Rosário afirmou que o projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva foi aprovado pelos comandos conjunto e operativo das Forças de Defesa e Segurança (FDS), em que tinham assento o então Presidente da República Armando Guebuza e o seu sucessor, Filipe Nyusi, na altura ministro da Defesa.

A justiça moçambicana considera que o projeto de proteção costeira foi o pretexto encontrado pelos arguidos das dívidas ocultas para a mobilização dos empréstimos.

O Ministério Público acusa os 19 arguidos do processo principal das dívidas ocultas de se terem associado em "quadrilha" e delapidado o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares (2,28 mil milhões de euros) - valor apontado pela procuradoria e superior aos 2,2 milhões de dólares até agora conhecidos no caso - angariados junto de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo Governo.

As dívidas ocultas foram contraídas entre 2013 e 2014 junto das filiais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado pelo Presidente da República à época, Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.

