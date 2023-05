Antigo diretor da Audi declara-se culpado no âmbito do caso "dieselgate"

O antigo diretor executivo da Audi, filial da Volkswagen, julgado na Alemanha no âmbito do caso "dieselgate", disse hoje que está pronto a declarar-se culpado no escândalo dos motores a gasóleo manipulados, anunciaram os seus advogados em tribunal.