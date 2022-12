Um júri no sul da Florida demorou apenas algumas horas a deliberar para considerar Claudia Diaz e o seu marido, Adrían Velasquez, culpados de cinco das seis acusações detalhadas numa acusação de 2020, acusando-os de receberem pelo menos 4,2 milhões de dólares em subornos.

O julgamento do casal pelo júri foi visto como um teste crítico à capacidade dos procuradores federais para responsabilizarem os chamados cleptocratas venezuelanos por delapidarem a nação rica em petróleo.

De acordo com a acusação, o casal recebeu pagamentos de empresas controladas por um co-réu venezuelano, o fugitivo magnata dos meios de comunicação social Raul Gorrin.

O caso do Governo baseou-se fortemente no testemunho de um dos antecessores de Diaz como tesoureiro, Alejandro Andrade, que tomou o depoimento de testemunhas para atestar que o acordo financeiro que ele fez com Gorrin continuava sob a égide de Diaz.

Tal como Diaz, Andrade, um antigo oficial de segurança presidencial, aproveitou uma ligação pessoal com Chávez para subir nas fileiras do exército e do Estado venezuelano, acumulando uma enorme fortuna, quase da noite para o dia.

Em 2021, foi libertado da prisão após cumprir menos de metade de uma pena de 10 anos pelo seu papel num esquema para desviar milhões dos cofres do Estado.

Como parte do seu acordo de defesa, perdeu mais de 260 milhões de dólares em dinheiro e bens, incluindo uma mansão à beira-mar em Palm Beach, veículos de luxo, cavalos de exposição e vários relógios Rolex e Hublot.

O julgamento aconteceu porque as relações normalmente hostis entre os Estados Unidos e os venezuelanos estão a começar a abrandar após a ter estagnado a política da era Trump de "pressão máxima" para depor o Presidente Nicolás Maduro.

Recentemente, a administração Biden afrouxou as sanções de esmagamento de petróleo contra a nação da OPEP, permitindo à companhia petrolífera norte-americana Chevron, pela primeira vez em mais de três anos, retomar a produção para apoiar as negociações com a oposição, que se iniciaram.

Mas as investigações criminais em curso contra os infiltrados venezuelanos continuam a ser acompanhadas de perto no sul da Florida, casa de milhões de venezuelanos, cubanos e nicaraguenses que fogem do domínio esquerdista nas suas terras natais.

