Los Angeles, 08 fev 2025 (Lusa) - A grande surpresa da 30.ª edição dos Critics Choice Awards, que decorreu esta madrugada em Los Angeles, foi a vitória de "Anora" na categoria mais cobiçada de Melhor Filme, ultrapassando os favoritos que ganharam mais estatuetas na cerimónia.

O filme independente realizado por Sean Baker e protagonizado por Mikey Madison passou à frente de "A Substância", "Wicked" e "Emilia Pérez", os filmes mais premiados pelos críticos com três estatuetas cada.

"Fizemos este pequeno filme com seis milhões de dólares, um orçamento micro", disse Sean Baker no discurso de vitória. "Filmámos em rolo, filmámos em Nova Iorque e pusemos todos os dólares no grande ecrã" continuou, sublinhando que "Anora" foi feito para ser visto no cinema.

"Foi nas salas de cinema que todos nos apaixonámos por filmes, perdemos muitas durante a covid, mas é assim que devemos ver filmes -- nas salas locais", apelou.

A coroação de "Anora" foi surpreendente porque o filme tinha perdido nas outras categorias. Um enorme destaque foi para "A Substância", que levou para casa três estatuetas, incluindo Melhor Argumento Original e Melhor Atriz para Demi Moore.

"Este argumento é muito pessoal", disse a argumentista e realizadora Coralie Fargeat, que usou o filme para expressar os seus medos e a forma como o mundo encara as mulheres mais velhas.

"Quando comecei a chegar perto dos 50 tive esta ideia de que ia desaparecer e queria mostrar ao mundo que não, estamos aqui, e pedir que olhem para nós por quem somos e não pelo que querem que sejamos", disse Fargeat.

Demi Moore, a protagonista de "A Substância", ecoou esse sentimento. A atriz de 62 anos está a receber os primeiros prémios de interpretação da carreira e foi inclusivamente nomeada aos Óscares.

"Esta tem sido uma jornada tão louca", afirmou a atriz. "O reconhecimento não só de mim mas do que é este filme, do que está a querer mostrar, é quase como um elixir, uma cura para o problema que o filme salienta". "A Substância" também venceu Melhor Caracterização, uma categoria em que concorriam títulos como "Nosferatu" e "Wicked".

Mas aquele que foi um dos filmes mais vistos de 2024 não saiu de mãos a abanar. "Wicked" deu a Jon M. Chu a estatueta de Melhor Realização, uma vitória também surpreendente porque não foi nomeado para os Óscares e aqui venceu realizadores que o foram, como Brady Corbet ("O Brutalista") e Jacques Audiard ("Emilia Pérez").

"Adoro realizar. Vivemos de contar histórias. Era tudo o que eu queria, fazer filmes com os meus amigos", disse Jon M.Chu, sentindo-se "privilegiado" por estar ali. "A América é o melhor sítio no mundo onde os sonhos se tornam realidade", considerou, lembrando-se de como sonhava em fazer filmes enquanto fazia os trabalhos de casa no restaurante dos pais.

"Wicked" também foi premiado com Melhor Direção de Arte e Melhor Guarda-Roupa.

O outro filme que levou para casa três prémios foi "Emilia Pérez" -- sendo que os críticos votaram antes do escândalo que se abateu sobre a produção Netflix por causa de 'tweets' da protagonista Karla Sofia Gascón.

Zoe Saldaña venceu Melhor Atriz Secundária e, no discurso, elogiou o percurso do "pequeno filme" que conseguiu chegar longe, dizendo esperar que o seu impacto torne as pessoas mais abertas umas com as outras. "Emilia Pérez" foi ainda considerado o Melhor Filme Estrangeiro, batendo o brasileiro "Ainda Estou Aqui", e levou o prémio para Melhor Canção com "El Mal".

A noite também foi boa para "Conclave", que levou duas estatuetas: Melhor Elenco, prémio recebido pelo protagonista Ralph Fiennes, e Melhor Argumento Adaptado, entregue a Peter Straughn.

Já Adrien Brody cimentou o lugar como um dos favoritos da temporada ao ganhar Melhor Ator por "O Brutalista", embora o filme não tenha vencido em mais nenhuma categoria.

Kieran Culkin foi Melhor Ator Secundário por "A Verdadeira Dor" e Maisy Stella, em "My Old Ass", teve a Melhor Interpretação Jovem. "Robot Selvagem" foi o Melhor Filme de Animação, "Nosferatu" venceu Melhor Fotografia e "Challengers" conseguiu Melhor Edição e Melhor Banda Sonora (Trent Reznor e Atticus Ross).

Em televisão, destaque para "Shogun": foi a Melhor Série Dramática, deu a Hiroyuki Sanada o prémio de Melhor Ator, Melhor Atriz Secundária para Moeka Hoshi e Melhor Ator Secundário para Tadanobu Asano.

"Hacks", com Jean Smart e Hannah Einbinder, venceu na comédia, enquanto "The Penguin" conseguiu destaque nas minisséries.

A cerimónia foi transmitida ao vivo no canal E! e teve apresentação de Chelsea Handler, depois de dois adiamentos devido aos grandes incêndios que devastaram Los Angeles em janeiro.

