O programa da reunião plenária solene de abertura da 4.ª sessão legislativa da IV Legislatura foi aprovado hoje pela comissão permanente do parlamento, segundo informação divulgada na página da Assembleia Nacional.

De acordo com o 2.º secretário da mesa da Assembleia Nacional, Manuel Dembo, o ponto mais alto da reunião será a mensagem proferida pelo Presidente da República sobre o estado da Nação "e as políticas preconizadas para a resolução dos principais assuntos, promoção do bem-estar dos angolanos e desenvolvimento do país".

O ato obedece a um imperativo legal iniciado depois da entrada em vigor da Constituição da República, em 2010.

De acordo o programa da atividade, o Presidente da República será recebido com honras militares, seguindo-se a apresentação de cumprimentos de boas-vindas pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos "Nandó".

A sessão solene será ainda marcada pela intervenção do Presidente da Assembleia Nacional.

A atividade será realizada por videoconferência, no quadro das medidas de prevenção e combate à pandemia de covid-19.

Os deputados residentes em Luanda participarão na reunião a partir da sala do plenário e das várias salas de trabalho da Assembleia Nacional, enquanto os representantes dos restantes círculos provinciais marcarão presença através dos respetivos gabinetes locais, por via da plataforma digital Zoom.

Nos termos do Regimento da Assembleia Nacional, a legislatura compreende cinco sessões legislativas ou anos parlamentares, com início de cada ciclo a 15 de outubro e final a 15 de agosto do ano seguinte.

