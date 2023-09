"Teremos cerca de 130 mil alunos inscritos no ano letivo 2023/2024", um número "sensivelmente igual" ao do ano anterior, afirmou o titular da pasta, em conferência de imprensa na Praia.

Segundo o responsável, no ensino pré-escolar estão inscritos aproximadamente 16.500 alunos, no básico são cerca de 83.500 e no secundário o número ronda os 30.000 alunos.

"Estamos na fase de afinação dos registos de alunos, turmas e horários no sistema integrado de gestão escolar (SIGE), pelo que apelamos aos pais e encarregados de educação que ainda não matricularam os seus filhos a fazê-lo com a máxima urgência", pediu.

Adiantou ainda que haverá cerca de 6.500 professores no ensino básico e secundário.

A reforma curricular do ensino básico manterá as mesmas disciplinas, programas e manuais escolares do 1.º ao 8.º ano, tal como o sistema de avaliação de aprendizagem e carga horária.

"A reforma curricular do ensino secundário entra no seu terceiro ano de implementação", seguindo a reforma do ensino básico, visando o alinhamento com os sistemas educativos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em termos da convergência curricular e do perfil de saída do 12.º ano, com foco nas línguas, matemáticas, ciências e tecnologias.

Os programas do 9.º e do 10.º ano introduzidos em 2021/2022 e em 2022/2023 vão manter-se e os do 11.º estão na fase de implementação.

"Estes novos programas do 11º ano são experimentais, nos termos da lei, já estão elaborados e serão objeto de socialização, consolidação e validação, estando assim os professores e outros agentes educativos convidados a emitir as suas observações, sugestões e comentários ao longo de todo o ano letivo", frisou Amadeu Cruz.

"Foram transferidos 219 professores, de um total de cerca de 670 pedidos, principalmente das ilhas do Sal, Boa Vista, Fogo e Brava, e essencialmente para os concelhos da Praia, São Vicente, Santiago Norte e Santo Antão", afirmou.

Foram ainda colocados 207 professores em regime de nomeação, com base nas vagas abertas devido a aposentações e também por causa do aumento de turmas e novas disciplinas da matriz curricular no ensino secundário.

Por outro lado, o governante anunciou a contratação de 368 operacionais para as cozinhas, limpeza e segurança das escolas.

Quanto ao parque escolar, foram realizadas obras de reabilitação e manutenção beneficiando cerca de 50 escolas em todo o país, num investimento superior a 120 milhões de escudos (um milhão de euros).

No início do ano letivo será realizada uma "semana cívica", de 18 a 22 de setembro, com ações que vão envolver pais e alunos na temática da ação climática, em sintonia com o Ministério do Ambiente.

ROZS/LFO // ANP

Lusa/Fim