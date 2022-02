Angolano Yuri da Cunha emocionado por atuar em março em Lisboa ao lado de Força Suprema

O cantor angolano Yuri da Cunha manifestou hoje, em Luanda, emoção por participar no dia 31 de março, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, num espetáculo com o grupo musical Força Suprema, "cada vez mais velhos, mais maduros".