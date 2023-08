De acordo com uma nota da companhia aérea angolana, vai ser disponibilizada uma frequência adicional na ligação entre Luanda e Kinshasa, capitais de Angola e da RDCongo, respetivamente, a partir do dia 14 deste mês.

No documento realça-se que na base do aumento da frequência entre os dois países estão ainda o desenvolvimento de negócios e mobilidade entre Angola e a RDCongo, bem como uma resposta aos indicadores de procura de mercado.

"A rota de Kinshasa passará a contar com quatro frequências semanais, com saídas de Luanda à segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sábados, operados por uma aeronave modelo DASH-8, com capacidade para transportar 74 passageiros, sendo 64 em classe económica e dez em classe executiva", lê-se no documento.

As linhas aéreas angolanas realçam que coincidentemente, o reforço da conexão regional de Angola, no caso específico com a República Democrática do Congo, surge numa altura em que decorre em Kinshasa, o 1.º Fórum Económico Angola -- RDCongo, sob o tema Parcerias Económicas rumo a um crescimento mútuo.

"Angola compartilha uma fronteira terrestre extensa com a RDCongo e um fluxo significativo de comércio bilateral. Ambos os países desenvolvem uma forte cooperação, estando integrados em organizações regionais, a saber: Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), Comissão do Golfo da Guiné (CGG) e Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL)", sublinha a TAAG.

NME // VM

Lusa/Fim