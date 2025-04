De acordo com os dados disponibilizados até sexta-feira, 11 províncias das 17 afetadas registaram novas infeções, com Benguela a liderar a lista de casos, com 97 dos 245 casos.

Relativamente aos óbitos, Benguela também somou o maior número de mortes nas últimas 24 horas, com nove das 12 pessoas falecidas.

Com as novas infeções e mortes reportadas até sexta-feira, Angola registou, nos últimos três meses, 12.193 casos e 465 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 172 pessoas receberam alta, estando internadas 1.181 outras com cólera.

O surto de cólera, com os primeiros casos registados em Luanda, capital de Angola, foi declarado pelas autoridades angolanas a 07 de janeiro deste ano.

NME // JPS

Lusa/Fim