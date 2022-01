A tendência foi de decréscimo, tanto no número de infeções como no de óbitos, acumulando uma média de 412 casos e 4 mortes na semana de 16 a 23 de janeiro, inferior à média de 568 casos e 5 mortes registadas na semana anterior.

Nas últimas 24 horas foram detetados mais 689 casos e reportados dois óbitos, um homem e uma mulher de 46 e 84 anos, tendo sido também recuperadas 71 pessoas.

Foram processadas 2300 amostras por RT-PCR, com uma taxa diária de positividade de 29,5%. O cumulativo aponta para 1.352.299 amostras processadas com uma taxa de positividade de 7,1%.

Angola regista atualmente 96.582 casos, dos quais 87.222 recuperados da doença, 7.472 ativos e 1.188 óbitos, encontrando-se internados 117 doentes e 76 pessoas em quarentena institucional.

No sábado, as autoridades de saúde reforçaram o apelo à vacinação, reafirmando a segurança e eficácia das vacinas para o grupo etário mais jovem

O executivo angolano iniciou a campanha de vacinação para jovens e adolescentes dos 12 aos 17 anos , ficando estes obrigados a apresentar o certificado de vacinação no regresso às aulas, a 15 de janeiro

Dados do ministério da Saúde angolano indicam que 88 crianças dos zero aos nove anos morreram de Covid-19 desde o início da pandemia, num total de 6.675 infeções nesta faixa etária e 9.403 casos em crianças e jovens dos 10 aos 19 anos, dos quais 281 resultaram em óbitos.

O país dispõe de 73 postos de vacinação e 200 equipas avançadas, tendo sido já vacinados 13,9 milhões de cidadãos, dos quais 9,7 milhões com a primeira dose e 4,5 com as duas doses, o que significa uma taxa de cobertura nacional de 62% com uma dose e 29% com duas doses

Angola que iniciou o seu plano de vacinação em março prevê imunizar cerca de 16 milhões de angolanos, incluindo 4,3 milhões na faixa etária dos 12 aos 17 anos de idade.

RCR // PJA

Lusa/fim