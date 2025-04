De acordo com o comunicado de imprensa do Ministério da Saúde, foram notificados, em 24 horas, 55 casos na província de Luanda, 30 outros no Cuanza Norte, 25 em Benguela, 16 em Malanje, 12 no Bengo, seis em Icolo e Bengo, seis no Cuanza Sul, três no Huambo, dois no Cubango, dois no Namibe e um em Cabinda.

As três mortes foram registadas nas províncias de Luanda, Cuanza Norte e Malanje.

Nas últimas 24 horas, receberam alta 76 pessoas e atualmente estão internadas 885 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, foram registados 11.307 casos da doença, dos quais 4.793 em Luanda, capital de Angola, seguida do Bengo com 2.749 infeções, do Cuanza Norte com 1.166 casos, Benguela com 989, Icolo e Bengo com 926, as regiões afetadas com o maior número reportados.

Quanto aos óbitos, das 421 mortes registadas desde o início do surto, 176 foram em Luanda, 109 no Bengo, 48 no Cuanza Norte, 34 em Benguela, 26 em Icolo e Bengo, 12 em Malanje, 10 no Cuanza Sul, três no Zaire e três em Cabinda.

