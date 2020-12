De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, registaram-se nas últimas 24 horas 56 infetados, entre os 13 e 62 anos, sendo 40 homens e 16 mulheres, distribuídos pelas províncias da Lunda Sul (24), Luanda (14), Huambo (12), Bié (04), Benguela e Moxico (01).

Os quatro óbitos, em Luanda, são de um português e três angolanos, com 36, 63, 80 e 83 anos, sendo três do sexo masculino e uma do sexo feminino.

As 67 recuperações, nas últimas 24 horas, num total de 10.321 doentes considerados recuperados, foram registadas em Luanda (53), Huambo (9), Moxico (03) e Bié (02), com idades que variam de 1 aos 72 anos.

Segundo o governante angolano, estão ativos 6.572 casos, dos quais três se encontram em estado crítico, sete com gravidade, 71 moderados, 96 leves e 6.395 assintomáticos, estando a ser acompanhado nos centros de tratamento 177 doentes.

Nas últimas 24 horas, foram processadas apenas 666 amostras, devido à quadra festiva, informou Franco Mufinda, das quais 56 foram positivas, dando uma taxa diária de positividade de 8.4%, enquanto o cumulativo da testagem na base de RT-PCR aponta 304.484 amostras processadas até à data, sendo que 17.296 são positivas, remetendo a uma taxa cumulativa de positividade de 5.7%.

Relativamente à testagem nos pontos de entrada e saída de Luanda, nas últimas 24 horas, foram testadas 553 pessoas, sendo 441 do sexo masculino e 112 do sexo feminino, dos quais 43 foram reativos, no entanto, no teste de confirmação não foi encontrado nenhum caso.

"Desde o dia 17 deste mês, quando iniciámos a feitura da testagem nos postos montados nas direções municipais de saúde da província de Luanda, quanto as pessoas infetadas em isolamento, com o tempo igual ou superior a 21 dias, conseguimos ter nesses pontos 245 pessoas, sendo que deste número 240 já tiveram as suas altas epidemiológicas, ou seja, foram atendidas pela primeira e segunda vez e foram negativas", disse.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultado de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

