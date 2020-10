Dois homens angolanos, de 53 e 86 anos, morreram, enquanto sete pessoas recuperaram nas últimas 24 horas.

Segundo o responsável da saúde, entre os novos infetados 15 são do Bié, 56 da Huíla e 124 de Luanda, com idades entre 4 e 92 anos, sendo 89 de sexo masculino e 106 do sexo feminino.

Angola regista atualmente 5.725 casos, dos quais 201 óbitos, 2.598 recuperados e 2.926 ativos, dos quais 16 em estado crítico e outros tantos em estado grave.

Os laboratórios processaram 1.597 amostras, num acumulado de 103.851 testes.

Franco Mufinda anunciou também os resultados dos testes feitos à classe docente. Dos 2.844 professores do ensino geral testados por RT PCR, 85 tiveram resultado positivo, uma taxa de positividade de 2,9%, enquanto entre os 650 docentes universitários testados, 12 foram positivos, o que corresponde a uma taxa de 1,8%.

"Os dois grupos estudados apresentam uma taxa de positividade abaixo da média angolana, que é de 6,1%", realçou o responsável da Saúde.

Na quarta-feira será feita a testagem aleatória dos alunos, anteriormente anunciada para hoje. Serão testados mil alunos, divididos por 10 escolas de Luanda.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e quarenta e cinco mil mortos e mais de 35,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 36.921 mortos confirmados em mais de 1,5 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 201 mortos e 5.725 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.052 casos), Moçambique (67 mortos e 9.398 casos), Cabo Verde (69 mortos e 6.518 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.385 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 914 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

