Angola repatria refugiados congoleses por via aérea pela primeira vez

Angola repatriou hoje, pela primeira vez por via aérea, 72 refugiados da Republica Democrática do Congo que se encontravam no assentamento do Lóvua, na província da Lunda Norte, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).