Os novos casos foram notificados em Luanda (38), Lunda Norte (nove), Benguela (seis), Cunene (cinco), Huíla (cinco) , Huambo (três), Cuando Cubango, Malanje, Zaire (com dois cada), e Cuanza Sul, Lunda Sul e Uíje (um cada), com idades entre 7 meses e 80 anos, sendo 43 do sexo masculino e 32 do feminino, segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

Neste período foram reportados cinco óbitos, entre 1 e 68 anos, enquanto outras 280 pessoas com idades entre 5 meses e 74 anos recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 2.595 amostras e o cumulativo aponta para 667.397 testes com uma taxa de positividade de 5,9%.

Os dados atualizados apontam para 39.375 casos, dos quais 920 óbitos, 34.019 recuperados da doença, 4.436 ativos (dos quais 13 em estado crítico e 21 graves).

Encontram-se internadas 94 pessoas e 185 cumprem quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.987.613 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.118 pessoas e foram registados 892.741 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

