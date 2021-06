De acordo com uma nota de imprensa distribuída hoje pelo Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional, a embarcação foi intercetada nos canais fluviais do Pululu-Pululu e Luamba, tendo resultado na sua apreensão bem como do combustível.

A nota, citada pela agência noticiosa angolana, Angop, salienta que a apreensão decorreu de um patrulhamento operativo realizado nos mangais do rio Zaire.

Os mais de 2.700 litros de combustíveis estavam acondicionados em bidões de 25 litros e seria comercializado no mercado negro da RDCongo, indica ainda o documento, tendo quer a embarcação quer a mercadoria sido entregues à Administração Geral Tributária do Soyo para o devido tratamento.

As autoridades angolanas veem-se a braços há vários anos com o fenómeno do tráfico de combustíveis, sobretudo na zona norte do país, o que tem consequências económicas para o país, segundo responsáveis ligados ao setor.

Semanalmente são anunciadas pelas autoridades policiais a apreensão de quantidades elevadas de combustíveis, que têm maioritariamente como destino a República Democrática do Congo.

