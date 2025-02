Os dados foram apresentados hoje em Luanda pelo diretor-geral do IRDP, Luis Fernandes, segundo o qual foram adquiridas para comercialização 1.316.697 toneladas métricas (TM) de derivados do petróleo.

Deste total cerca de 60% são de gasóleo, 27% de gasolina, 5,3% fuel ordoil (combustível usado em veículos pesados), 5,2% de Jet A1 (usado em aviões), 1% de betume asfáltico e o restante 0,8% petróleo iluminante (usado em candeeiros).

As aquisições internas foram provenientes da Refinaria de Luanda (24%) e Cabgoc -- Topping de Cabinda (1%) sendo os restantes derivados de petróleo importados.

Relativamente ao gás de cozinha (GPL), o mesmo responsável adiantou que foram introduzidas no mercado interno cerca de 140.185 TM, dos quais 68% provenientes da Fábrica Angola LNG, 24% da operadora Sanha, 6% da Refinaria de Luanda e 2% do Topping de Cabinda, enquanto o volume dos lubrificantes comercializados no mercado interno foi de 7673 TM.

No que diz respeito aos postos de abastecimento, no final do ano 2024 o país contava com cerca de 900 postos em estado operacional.

RCR // ANP

Lusa/fim