Uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Angola refere que Téte António e Martha Pobee deram particular atenção às questões da região dos Grandes Lagos, examinando os vários mecanismos existentes na sub-região de África, no âmbito de uma visão estratégica e de engajamento das Nações Unidas nas questões de paz e segurança na região.

O ministro das Relações Exteriores de Angola frisou a necessidade para que os conflitos existentes terminem "que todas as partes envolvidas estejam imbuídas do mesmo espírito e que caminhem de mãos dadas, à procura de soluções para uma paz duradoura no continente, pensando na trilogia paz, desenvolvimento e direitos humanos, para que as populações africanas beneficiem dela na sua plenitude.

Por sua vez, a subsecretária-geral das Nações Unidas para os Assuntos Africanos considerou o encontro de muito frutífero, realçando uma melhor parceria entre o Governo de Angola e as Nações Unidas nas questões de paz e segurança na região, que "possa trazer resultados tangíveis no terreno" para o apoio às iniciativas regionais existentes.

Martha Pobee, que chegou domingo para a sua primeira visita a este país, foi também hoje recebida pelo Presidente angolano, João Lourenço, com o qual abordou particularmente a situação política na República Democrática do Congo, o conflito fronteiriço entre o Chade e a República Centro-Africana.

NME // PJA

Lusa/Fim