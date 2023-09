Em comunicado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) afirma que Lloyd Austin se encontrou hoje, no âmbito da visita que realizou a Angola no seu primeiro périplo africano, com o Presidente José Eduardo dos Santos e com o ministro da Defesa João Ernesto dos Santos.

No encontro com o Presidente angolano, Austin abordou, além do aprofundamento das relações entre os dois países em matéria de Defesa, questões de segurança regional, tendo ambos concordado em "dar prioridade à capacitação, à segurança marítima, ao espaço e à ciberdefesa", lê-se na nota.

Austin agradeceu a João Lourenço "pela sua liderança em toda a região e a Angola como membro fundador da Parceria para a Cooperação Atlântica", acrescenta.

"As duas partes concordaram em estabelecer um diálogo anual de defesa de alto nível para finalizar acordos de cooperação em matéria de segurança e dar prioridade a oportunidades para reforçar a cooperação em matéria de defesa", conclui.

Lloyd Austin discursou hoje no Arquivo Histórico de Luanda perante uma audiência que incluía ministros, representantes do corpo diplomático e outras individualidades, no final da sua primeira viagem a África e depois de passar por Djibuti e pelo Quénia.

Na visita a Angola, a primeira de um secretário de Defesa norte-americano, destacou que o país se tornou "um parceiro altamente estimado" pelos EUA e um líder "em ascensão na região e além".

