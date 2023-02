Em comunicado do Ministério das Relações Exteriores angolano, o primeiro instrumento jurídico, um memorando de entendimento no domínio do desporto, visa a cooperação em 10 áreas, que vão desde a preparação de atletas e treinadores a programas de apoio e promoção dos desportos para pessoas com deficiência, passando pela cooperação institucional, medicina desportiva e luta contra a dopagem, assédio e discriminação no desporto e organização de eventos desportivos.

Um segundo memorando, entre a Academia Diplomática "Venâncio de Moura", do Ministério das Relações Exteriores de Angola, e a Escola Diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação de Espanha inclui a cooperação na educação e formação diplomática e consular, e ainda a cooperação na formação de especialistas em política externa, relações internacionais, Direito Internacional e relações económicas internacionais, bem como em outras matérias conexas.

Finalmente, os dois países assinaram um memorando de entendimento entre o Ministério da Indústria e Comércio angolano e o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo espanhol sobre cooperação no âmbito da indústria.

Este instrumento jurídico prevê, designadamente a "partilha de políticas, tecnologias e pesquisas relacionadas com a indústria para reforço e desenvolvimento de soluções digitais para o setor industrial" e a "exploração de novas oportunidades de cooperação industrial, através da partilha de informações sobre segmentos industriais com potencial de cooperação".

Este terceiro memorando visa ainda a "identificação de setores com elevado potencial de diversificação para a produção inteligente que possam ser mutuamente benéficos" e "a participação e colaboração na organização de congressos, conferências e eventos relacionados com a indústria".

Neste primeiro dia de visita oficial, os reis de Espanha reuniram-se com o Presidente angolano, João Lourenço.

Felipe VI e Letizia chegaram na segunda-feira a Luanda, sendo Angola o país escolhido pelos dois monarcas para a sua primeira visita à África subsaariana.

Na quarta-feira, o Rei espanhol e o Presidente angolano vão discursar no Fórum Empresarial e interagir com empresários dos dois países.

Antes de regressarem quarta-feira à tarde a Madrid, os reis de Espanha visitam a Assembleia Nacional e o Museu de História Militar.

EL (RCR) // LFS

Lusa/Fim