O Presidente da República Árabe do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, de visita oficial a Angola, assistiu, com o seu homólogo angolano, à assinatura dos dois instrumentos jurídicos, enquadrados no reforço da cooperação entre Luanda e Cairo.

O memorando de entendimento sobre a cooperação em matéria de segurança e ordem pública foi assinado, no Palácio Presidencial, pelo ministro do Interior, Eugénio Laborinho, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Shukri.

O chefe da diplomacia egípcia também assinou o memorando de entendimento para a assistência técnica sobre águas subterrâneas, a ser materializado pelo Ministério dos Recursos Hídricos e Irrigação do Egito, enquanto João Baptista Borges, ministro da Energia e Águas de Angola, foi o outro signatário.

Reforçar as relações bilaterais constitui o mote da visita a Angola do Presidente egípcio, que à chegada ao Palácio Presidencial, em Luanda, foi recebido hoje com honras militares e na sequência reuniu-se com João Lourenço.

Para o ministro da Energia e Águas angolano, o memorando assinado concretiza um compromisso em relação ao setor da água e Angola deverá beneficiar muito da experiência que o Egito tem na construção de canais e sistemas de irrigação.

"Como sabem é um país que tem como recursos hídricos o rio Nilo e tem uma grande experiência na construção de sistemas hidráulicos e nós queremos de facto beneficiar desta experiência", disse João Baptista Borges.

O ministro Eugénio Laborinho também assinalou no acordo assinado no domínio da segurança e ordem interna, que alguns estudantes angolanos se encontram no Egito em formação em língua árabe para "facilitar a cooperação".

Os laços de amizade e cooperação entre Angola e o Egito foram formalizados em 18 de fevereiro de 1976 e ambos os países têm assinados vários acordos em distintos setores.

Abdel Fattah El-Sisi, que chegou na noite de terça-feira a Luanda acompanhado de uma delegação ministerial, deixa ainda hoje a capital angolana.

