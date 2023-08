Os instrumentos jurídicos foram assinados no Palácio Presidencial, na capital angolana, na presença do Presidente angolano, João Lourenço, e do seu homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, que cumpre o seu primeiro dia de visita oficial a Angola.

Um memorando de entendimento entre os ministérios da Cultura e Turismo angolano e do Turismo da República de Cuba foi assinado, respetivamente, pelo ministro da Cultura e Turismo de Angola, Filipe Zau, e pela embaixadora de Cuba em Angola, Ester Cardenas.

O memorando de entendimento entre a Agência Reguladora de Medicamentos da República (Armed) de Angola e o Centro de Controlo Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos de Cuba foi subscrito pela diretora da Armed, Katila Mangueira, e por Ester Cardenas.

Já o memorando de entendimento para a promoção de investimentos entre a Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo e o Escritório da Zona Especial de Mariel da República de Cuba foi rubricado pelo presidente do conselho de administração da ZEE, Manuel Pedro, e a embaixadora cubana em Angola.

Os instrumentos jurídicos foram assinados após um encontro privado entre João Lourenço e Miguel Díaz-Canel e a reunião bilateral entre a delegação ministerial de Angola e de Cuba.

A importância dos memorandos foi destacada, na ocasião, pelo Presidente angolano e pelo seu homólogo cubano, convergindo que os mesmos devem consolidar as relações entre Luanda e Havana e "estimular" a cooperação económica.

Antes de se deslocar ao Palácio Presidência, à Cidade Alta, Miguel Díaz-Canel, que cumpre o primeiro dia da sua primeira visita oficial a Angola, visitou o Memorial António Agostinho Neto, onde destacou a figura do primeiro Presidente angolano no percurso das relações com o seu país.

O estadista cubano deve ainda discursar hoje no parlamento angolano, em sessão solene enquadrada na sua visita à República de Angola.

Angola e Cuba têm como base o Acordo Geral de Cooperação, assinado em fevereiro de 1976, versado nos domínios da educação e saúde.

Cuba é parceiro estratégico de Angola desde a independência, em 1975, e apoiou o país lusófono na defesa da sua integridade territorial contra o então regime sul-africano de segregação racial do 'apartheid'.

DYAS // LFS

Lusa/Fim