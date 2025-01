Segundo um comunicado do Serviço de Investigação Criminal (SIC), foram descobertas e desmanteladas cinco naves que estavam a ser equipadas para a mineração de criptomoedas, dentro de um complexo em Quiminha, província de Icolo e Bengo, onde está implantada uma subestação de energia elétrica, com 15 transformadores de energia elétrica.

A nota refere que a ação resultou também na apreensão de grandes quantidades de material elétrico de alto valor, bem como material informático diverso, ventiladores, filtros de ar, entre outros materiais usados para mineração de criptomoedas.

No dia 03 deste mês, o SIC anunciou também o desmantelamento de um estaleiro clandestino de mineração de criptomoedas, no município do Sequele, Icolo e Bengo, e a detenção de um total de nove pessoas, entre as quais quatro chineses, que lideravam a rede, e cinco angolanos, na sequência de uma denúncia.

Segundo o SIC, os cidadãos chineses dissimularam no estaleiro uma atividade de compra de material ferroso, do tipo alumínio, proveniente de latas de refrigerantes e material informático, para exportação.

No local encontravam-se instalados equipamentos num valor acima de 3,7 milhões de dólares (3,3 milhões de euros), estimando-se que eram mineradas diariamente 3,3264 em valor de 'bitcoin' com um lucro diário acima dos 320 mil dólares (310,6 mil euros).

