O anúncio, feito pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação em comunicado, ressalva, todavia, que os candidatos admitidos em edições anteriores do "Programa de Envio Anual de 300 Licenciados/Mestres para as Melhores Universidades do Mundo" continuarão a beneficiar das bolsas que lhes foram atribuídas.

Na nota, em que destaca que a formação de quadros angolanos "permanece uma preocupação de extrema importância para o Executivo angolano", o Ministério garante que ainda em 2024 "empreenderá ações com vista ao estabelecimento de Acordos e Parcerias com países e instituições" estrangeiras.

O Ministério acrescenta que procurará estabelecer os acordos e parcerias com instituições que garantam "formação superior de elevado padrão em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento nacional e com custos financeiros controlados".

"O corpo docente e não docente das instituições de ensino superior públicas e os jovens em geral que aspiram elevar os seus níveis de conhecimento ao nível de mestrado, especialização médica e doutoramento, serão os beneficiários desses acordos de cooperação", frisa.

EL // MLL

Lusa/Fim