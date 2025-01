Luanda continua a ser a província mais atingida, com 41 novos registos nas últimas 24 horas, dos quais 24 no município de Cacuaco, epicentro do surto declarado em 07 de janeiro.

Foram também notificados 17 casos na província do Bengo e igualmente 17 na província do Icolo e Bengo.

Dos três óbitos referenciados nas últimas 24 horas, dois foram registados na província de Luanda e o terceiro na província do Icolo e Bengo.

Atualmente, estão internadas 83 pessoas com cólera.

No total, estão contabilizados desde o início do surto 783 casos, com idades compreendidas entre os 2 e os 81 anos, sendo os grupos etários mais afetados o dos 2 aos 9 anos, com 195 casos e 11 óbitos, e o dos 10 aos 19 anos de idade, com 198 casos e cinco óbitos.

Dos 783 casos, 546 foram registados na província de Luanda, 149 na província do Icolo e Bengo, 84 na província do Bengo, três na província de Malanje e um na província do Huambo, dos quais 413 (53%) do sexo feminino e 370 (47%) do sexo masculino.

Ocorreram desde o início do surto 35 óbitos, dos quais 25 na província de Luanda, seis na província do Bengo, e quatro na província do Icolo e Bengo.

No fim de semana, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, afirmou que pretende ter o surto de cólera controlado até março, através da concretização de trabalho comunitário e promoção da saúde, abastecimento de água potável, eliminação dos focos de lixo, tratamento precoce dos casos e aquisição de vacinas.

Entidades governamentais e as Forças Armadas Angolanas montaram pequenos centros de hidratação nas áreas mais críticas, bem como centros de tratamento da cólera.

EL // MLL

Lusa/Fim