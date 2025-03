Entre 03 e 10 de março, Angola registou um total de 902 novos casos. Mais de 100 novos casos de cólera foram registados em sete dias consecutivos, sendo que, nas últimas 24 horas, o país registou 87, o número mais baixo dos últimos dias, e mais três óbitos, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Desde o início do surto, em 07 de janeiro, o país reportou um total de 6.651 casos: 3.477 na província de Luanda, epicentro da epidemia, 2.203 na província do Bengo, Icolo e Bengo (718), Malanje (109), Benguela (48), Cuanza Sul (30), Huambo (17), Uíje (15), Zaire (11), Cabinda (10), Huíla (07), Cuanza Norte (04) e Cunene e Cubango com um caso cada.

Angola totaliza 240 óbitos, dos quais 124 na província de Luanda.

O grupo etário mais afetado pela cólera é o dos 2 aos 5 anos, com 1.019 casos e 41 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos, com 874 casos e 17 óbitos.

A taxa de letalidade do surto da cólera em Angola é de 3,6%, segundo dados oficiais.

