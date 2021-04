De acordo com dados do boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde, o país totaliza agora 22.885 casos positivos, 547 óbitos e 21.489 recuperados.

Segundo a mesma fonte, 150 casos foram registados em Luanda, 12 no Cuando Cubango, cinco em Cabinda e um na Huíla, em pessoas com idades entre os três e 70 anos, sendo 105 do sexo masculino e 63 feminino.

As quatro mortes reportadas foram em Luanda, em cidadãos angolanos, de 6, 14, 46 e 71 anos, enquanto os recuperados foram notificados em Luanda (36) e Malanje (1), com idades entre 1 e 69 anos.

Por agora o país tem 849 casos ativos, dos quais dois críticos, dez graves, 43 moderados, 33 ligeiros e 761 assintomáticos, estando internados 88 doentes, em quarentena institucional 49 pessoas e sob vigilância epidemiológica 1.012 contactos.

A nível laboratorial, foram processadas, nas últimas 24 horas, 1.829 amostras por RT-PCR, sendo o cumulativo de 444.944 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 5.1%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, capital do país, foram submetidas a testes rápidos serológicos 342 pessoas, com o complemento do antigénio nos casos reativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // VM

Lusa/Fim