De acordo com o Ministério da Saúde, os dados atualizados de segunda-feira indicam que as províncias de Benguela e Malanje registaram o maior número de casos, com 55 cada uma, seguindo-se Luanda, o epicentro da doença, com 40 casos.

Nas províncias do Bengo, Icolo e Bengo, Namibe, Malanje e Cuanza Sul também foram notificados novos casos, nas últimas 24 horas, em que receberam alta 125 pessoas, continuando internadas com cólera 388 outras.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 9.965 casos, dos quais 4.472 em Luanda, 2.647 no Bengo, 873 no Icolo e Bengo, 890 no Cuanza Norte, 580 em Benguela, 273 em Malanje, 65 em Cabinda, 56 no Zaire, 49 no Cuanza Sul, 25 no Huambo, 15 no Uíje, sete na Huíla, sete no Namibe, dois no Bié, dois no Cubango, um no Cunene e um na Lunda Sul.

As pessoas afetadas têm idades entre os 2 e os 100 anos, sendo 5.528 (55%) do sexo masculino e 4.437 do sexo feminino.

Dos 383 óbitos quantificados desde janeiro, 163 foram registados em Luanda, 105 no Bengo, 40 no Cuanza Norte, 34 em Benguela, 23 no Icolo e Bengo, nove em Malanje, cinco no Cuanza Sul, três no Zaire e um em Cabinda.

