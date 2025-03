Segundo o ultimo boletim informativo da cólera, atualizado às 18:00 desta segunda-feira, foram notificados 163 novos casos de cólera, dos quais 56 na província do Cuanza Norte, 54 em Luanda, 21 no Bengo, 12 no Icolo e Bengo, dez no Zaire, seis em Malanje e quatro em Cabinda.

Ocorreram também três óbitos, todos no município do Cazengo, Cuanza Norte, onde no fim de semana morreram 16 pessoas devido à doença, na localidade do Luinha.

Para evitar a propagação da doença, o Caminho de Ferro de Luanda suspendeu os comboios de passageiros e de carga em várias localidades afetadas, designadamente nas estações do Zenza do Itombe, Ndalawi (Beira Alta), Múria e Luinha.

Angola acumula agora, desde o início do surto, declarado a 07 de janeiro, 7.573 casos e 285 mortos, atingindo sobretudo as crianças entre os 2 e os 5 anos.

Estão internados 224 pacientes e outras 73 pessoas tiveram alta.

RCR // JMC

Lusa/Fim