As novas infeções relativas a 20 pessoas do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades compreendidas entre 8 e 73 anos, foram notificadas em Luanda (14), Cabinda (5), Huambo (2), Malanje (2), Zaire (1) e Moxico (1)

Foram registados três óbitos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, entre 34 e 53 anos de idade, ocorridos na província de Luanda, Malanje e Moxico, tendo como comorbilidade mais frequente a hipertensão arterial.

Os seis doentes recuperados, com idades compreendidas entre 11 e 64 anos, são todos de Luanda.

Regista-se um cumulativo de 64.458 casos confirmados da doença, dos quais 9.396 ativos, 1.713 óbitos e 53.349 recuperados.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 1.474 amostras por RT-PCR num cumulativo de amostras processadas de 1.117.564.

A covid-19 provocou pelo menos 4.997.407 mortes em todo o mundo, entre mais de 246,62 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.167 pessoas e foram contabilizados 1.091.142 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

RCR // MAG

Lusa/fim