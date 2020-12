O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fez hoje a atualização dos dados adiantou que 57 casos foram registados em Luanda, 23 no Zaire, 22 no Cuanza Norte, sete no Cuanza Sul, oito no Huambo, cinco no Cuando Cubango, quatro na Lunda Sul, três em Cabinda, um em Benguela, outro no Bié e mais um no Uíje.

Trata-se de 83 pacientes do sexo masculino e 49 do sexo feminino, cujas idades variam entre três meses e 71 anos.