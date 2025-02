Os óbitos foram registados nas províncias do Bengo, Luanda e Malanje, sendo que, neste período, 98 pessoas tiveram alta e 161 estão internadas com cólera.

Segundo o boletim epidemiológico do ministério, entre os 124 novos casos, 45 foram registados na província de Luanda, 53 na província do Bengo, 16 na província do Icolo e Bengo e um na província de Malanje.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 4.359 casos, sendo 2.088 na província de Luanda, 1.678 na província do Bengo, 528 na província do Icolo e Bengo, 29 na província do Cuanza Sul, 15 na província de Malanje, sete na província do Huambo, seis na província da Huíla, cinco na província do Zaire, dois na província do Cuanza Norte e um na província do Cunene, com idades compreendidas entre os 2 e os 100 anos.

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos com 670 casos e 23 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos com 551 casos e dez óbitos.

