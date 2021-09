Os dados referem que foram registadas novas infeções em cinco províncias, em pessoas com idades entre os três meses e 89 anos, sendo 74 do sexo masculino e 42 do sexo feminino.

Quanto aos óbitos, no período em referência foram reportados dois na província da Huíla e um em Luanda, todos do sexo masculino, com idades entre 68 e 77 anos, enquanto os recuperados foram notificados nove em Luanda, um no Namibe e um na Huíla, com idades compreendidas entre cinco e 64 anos.

Com os dados das últimas 24 horas, Angola soma 52.423 casos positivos, 1.391 mortes, 46.036 recuperados e 4.996 ativos, dos quais 41 em estado crítico, 42 graves, 161 moderados, 88 leves e 4.664 assintomáticos, estando internadas 332 pessoas, em quarentena institucional 212 outras e sob vigilância epidemiológica 2.823 contactos.

Os laboratórios processaram no mesmo período 1.989 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 9662.979 amostras processadas até à presente data, com uma taxa de positividade de 5.4%.

A covid-19 provocou pelo menos 4.683.586 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

