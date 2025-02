Angola totaliza assim 1888 casos e 65 mortes desde o início do surto, no mesmo dia em que foi iniciada uma campanha de vacinação de dois dias para combater a doença que vai abranger quase um milhão de angolanos nas províncias mais afetadas (Luanda, Bengo e Icolo e Bengo).

A imunização deverá acontecer em postos fixos em unidades de saúde, igrejas e outros locais de cultos, mercados, escolas e outros pontos considerados estratégicos, bem como nas comunidades através de equipas móveis para alcançar pessoas que não podem se deslocar até os postos de vacinação.

Dos 178 casos de cólera mais recentes, 108 ocorreram na província do Bengo, 56 na província de Luanda, 13 na província do Icolo e Bengo e um na província do Huambo.

Os seis óbitos foram registados no Bengo (4), Luanda (1) e Icolo e Bengo (1)

Atualmente, estão internadas 245 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, a 07 de janeiro, foram reportados 1.888 casos, dos quais 1.062 na província de Luanda, 530 na província do Bengo, 280 na província do Icolo e Bengo, 5 na província do Huambo, 4 na província de Malanje, 4 na província do Zaire, 2 na província da Huíla e 1 na província do Cuanza Norte, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

Das 65 mortes, 38 ocorreram em Luanda, 19 no Bengo e 8 na província do Icolo e Bengo.

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos de idade com 294 casos e 10 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos de idade com 250 casos e 5 óbitos.

RCR // RBF

Lusa/fim