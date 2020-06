Dos oito infetados, com idades entre os 3 e 61 anos, seis são do sexo feminino e dois de sexo masculino, sendo seis casos de transmissão local, relacionados com a clínica da Endiama, em Luanda, e dois sem vínculo epidemiológico, adiantou.

Franco Mufinda, que fazia o balanço diário sobre a situação epidemiológica, afirmou que o óbito é relativo a uma jovem com 24 anos com quadro neurológico de miastenia grave e que teve um quadro respiratório provavelmente agravado pela covid-19.