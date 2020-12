Os dados estatísticos das últimas 24 horas indicam que ficaram infetadas 39 homens e 31 mulheres, com idades entre 1 e 71 anos, sendo 30 do Moxico, 14 de Luanda, 13 da Lunda Norte, seis do Bié, quatro de Cabinda, duas da Huíla e uma do Uíje.

A morte foi de uma mulher de 71 anos, na província de Luanda, enquanto que os recuperados, com idades compreendidas entre 17 e 34 anos, são também da província de Luanda.

Sobre as análises laboratoriais, nas últimas 24 horas foram processadas 1.475 amostras, com uma taxa diária de positividade de 4,7%, enquanto cumulativamente foram processadas 301.847 amostras, sendo 17.099 positivas e 284.748 negativas, com a taxa de positividade de 5.7%.

Por agora, estão ativos um total de 6.782 casos, dos quais três estão em estado crítico, quatro graves, 78 moderados, 107 leves e 6.590 assintomáticos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.743.187 mortos resultado de mais de 79,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

