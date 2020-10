Segundo Franco Mufinda, foram reportados 156 casos em Luanda, 21 em Cabinda, 23 na Huíla, 4 no Cuanza Norte, dois no Namibe, quatro em Malanje, nove em Benguela e um no Uíje, com idades entre cinco meses e 85 anos, com 77 de sexo feminino e os restantes, masculino

Nas últimas 24 horas, houve mais três mortes, de cidadãos angolanos, dois de sexo masculino e um de sexo feminino, com sete, 53 e 56 anos.

Registaram-se mais seis recuperados da doença, acrescentou o responsável da saúde.

Angola soma 8.049 casos, com 251 óbitos, 3.037 doentes recuperados e 4.761 ativos, incluindo 9 em estado crítico e 19 graves

Os laboratórios processaram 1.722 amostras nas últimas 24 horas, num total de 135.919 análises.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.213 em Portugal.

Em África, há 39.738 mortos confirmados em mais de 1,6 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

RCR // PJA

Lusa/fim