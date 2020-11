Dos novos casos, 168 foram notificados em Luanda, 23 no Cuando Cubango, nove no Namibe, seis no Moxico, quatro em Cabinda, um em Benguela e um no Malanje, com idades entre 5 meses e 83 anos.

A doença foi diagnosticada em 147 pessoas de sexo masculino e 65 do sexo feminino.

Um angolano de 31 anos morreu em Cabinda, devido à doença.

Outras 439 pessoas foram consideradas recuperadas da doença, disse o secretário de Estado, parabenizando os profissionais de saúde.

No total, foram já notificados 14.134 casos de covid-19 em Angola, dos quais 333 óbitos, 7.062 dados como recuperados e 6.739 ativos, incluindo sete casos em estado crítico e 11 em estado grave.

Foram processadas 204.965 amostras até à data, das quais 3.404 nas últimas 24 horas, com uma taxa diária de positividade de 6.2%.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos, resultantes de mais de 56,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP, incluindo 3.701 em Portugal.

Em África, há 48.409 mortos confirmados em mais de dois milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 333 óbitos e 14.134 casos, seguindo-se Moçambique (120 mortos e 14.723 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.082 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.121 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.421 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 967 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

