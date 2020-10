Segundo Franco Mufinda, 12 casos foram reportados no Cuanza Sul, quatro no Bengo, dois em Benguela, um na Huíla, outro no Uíje, outro no Huambo e 171 em Luanda, com idades entre os três e os 77 anos.

Entre os infetados, 108 são de sexo masculino e 84 feminino.

Nas últimas 24 horas, três angolanos, dois de Benguela e um de Luanda, com 63, 65 e 69 anos, não resistiram à doença, mas outras 17 pessoas recuperaram.

Angola totaliza assim 6.680 casos, com 222 óbitos, 2.761 recuperados e 2.697 ativos, 13 em estado crítico e 19 graves.

Um total de 2.713 amostras foram processadas nas últimas 24 horas, num acumulado de 120.869 testes.

Franco Mufinda apresentou também os resultados da testagem aleatória de mil alunos em dez escolas, dos quais 56 foram reativos à testagem serológica (rápida), embora só quatro estivessem positivos no teste confirmatório da doença (RT-PCR).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 38.600 mortos confirmados em mais de 1,5 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 222 óbitos e 6.680 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.066 casos), Cabo Verde (77 mortos e 7.254 casos), Moçambique (73 mortos e 10.258 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.389 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 928 casos).

RCR // JLS

Lusa/fim